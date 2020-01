Campobello di Licata, Luigi Lazzaro nuovo segretario generale del Comune

Luigi Lazzaro è’ il nuovo segretario generale del Comune di Campobello di Licata. Prende il posto di Rosario Alaimo, andato in pensione, il quale aveva ricoperto lo stesso ruolo per un decennio. Lazzaro, 43 anni, è’anche commissario del Comune di Camastra essendo stato nominato dal Prefetto dopo lo scioglimento dell’ente a causa dell’inchiesta antimafia “VULTUR”. Stesso discorso anche per San Biagio Platani dove Lazzaro, dopo l’arresto dell’ex sindaco Santo Sabella nell’operazione Montagna, riveste il ruolo di commissario.

