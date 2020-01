Canicatti, rompe auto prendendo una buca: comune condannato

Ammonta a quasi duemila euro il risarcimento disposto dal Giudice di Pace di Agrigento che ha condannato il Comune di Canicattì a pagare un giovane del paese per il danneggiamento dell’auto a causa di una buca presente sul manto stradale. Il fatto è avvenuto lo scorso febbraio in via Cilea.

Il giovane aveva citato in giudizio l’Ente ritenendolo responsabile dei danni riportati al volante, alle ruote e al braccio oscillante.