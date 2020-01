Costo del pane in aumento a Siculiana, Lauricella: “convocherò tavolo con i panificatori”

Il Sindaco di Siculiana, Leonardo Luricella, venendo a conoscenza del considerevole aumento del costo del pane a partire dalla data di ieri, 02-01-2020, rende noto alla cittadinanza che nei prossimi giorni eseguirà una verifica sulle ragioni che hanno determinato tale effetto.

In tal senso il primo cittadino afferma: “Convocherò un tavolo tecnico con i panificatori del paese unitamente alle loro rappresentanze di categoria per conoscere quali sono i fattori che hanno portato ad una scelta che va ad incidere in maniera non indifferente sulle tasche dei cittadini per l’acquisto di un bene di prima necessità. Il rincaro del pane rappresenta sicuramente un problema per molte famiglie che hanno difficoltà a fare la spesa, per cui, in considerazione degli effetti generati dall’imposizione dei nuovi prezzi, si rende indispensabile un’apposita e immediata riunione per far chiarezza e trovare una soluzione”

