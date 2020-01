A Porto Empedocle si “Cambia la città per non cambiare città”

Il 2020 per la città Porto Empedocle inizia sotto il segno della politica: domenica 5 gennaio alle ore 9,30 presso l’Hotel Villa Romana a Porto Empedocle si terrà l’assemblea cittadinaCambiamo la città per non cambiare città. La manifestazione è organizzata da Giuseppe Aiello e Maurizio Saia, amministratori di IoRestoaPortoEmpedocle, gruppo Facebook in cui gli empedoclini esprimono le loro rimostranze o propongono iniziative riguardanti la condizione sociale, ambientale e politica della città marinara. Gli organizzatori invitano l’intera cittadinanza a partecipare e ad intervenire esprimendo la propria opinione sullo stato in cui versa Porto Empedocle. Per chi fosse interessato all’evento, l’hotel si trova in Zona Lidi in via Lungomare Nettuno, 1.

