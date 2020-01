Campobello di Licata, fornitura gratuita o parziale dei libri di testo

Il Comune ha stabilito di Impegnare la somma 7.582,77 euro per la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo. Determina del responsabile del dirigente Roberto Cordaro, a sindaco, segretario comunale e aree interessate. Con altra determina, il Comune ha deliberato l’ acquisto di libri per l’ incremento della biblioteca comunale. E’ stata affidata la fornitura di 312 volumi alla ditta aggiudicatrice, per euro 4 mila.

Giovani Blanda