Giornata di formazione BLSD per gli operatori dell’Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù

Giornata di formazione per gli operatori dell’Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù, che ospita più di 50 anziani nella propria struttura di Campobello di Licata.

Infatti, gli operatori hanno aderito in massa alla giornata di esercitazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del defibrillatore di cui la struttura si è dotata. Il corso ha visto per tutta la giornata di sabato la presenza degli Istruttori dell’Irc – Comunità Italian Resuscitation Council, la più importante società scientifica Italiana a cui afferisce il centro di formazione delle Misericordie d’Italia, Lavinia Corbo coadiuvata dal volontario esperto Pietro Gammacurta e del Direttore dei corsi di blsd Salvino Montaperto.

Alla fine del percorso, ha sottolineato l’istruttrice Lavinia Corbo, i partecipanti hanno saputo riconoscere le sintomatologie legate all’arresto cardiaco, i passi per attivare il percorso di primo soccorso e le tecniche pratiche per essere abilitati all’uso del defibrillatore. E’ lodevole, ha dichiarato Salvino Montaperto, la volontà degli operatori dell’istituto di volere autonomamente formarsi per acquisire conoscenze e tecniche salvavita che sono utili e indispensabili per la loro attività professionale. Spesso sono questi operatori i veri “caregiver” degli anziani ospiti ed è bello sapere che in attesa dei soccorsi del sistema di emergenza, possano attivarsi in maniera pratica per salvare una vita umana.

Il termine anglosassone “ caregiver“, è entrato ormai stabilmente nell’uso comune ed indica “colui che si prende cura” e si riferisce naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato o disabile.