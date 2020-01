Licata, quasi 400 nascite nel 2019 al San Giacomo D’Altopasso

Un anno da record per quanto riguarda il punto nascite dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Sono esattamente 368 le gravidanze gestite e portate a termine nel nosocomio licatese che lo rende, almeno per il 2019, uno dei punti più apprezzati in termini di gestazione e parto. Un boom riconducibile alla preparazione del personale medico accompagnato dalle migliori tecnologie. È’ ormai una prassi il parto in acqua, ad esempio, apprezzato da molti cittadini che si recano a Licata anche dall’hinterland. Un cambio di passo che ha fatto dimenticare in breve tempo il rischio chiusura (per qualche tempo il reparto si è’ dovuto adeguare agli standard del ministero).

