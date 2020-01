Maxi piantagione, pistola e furgone rubato: 26enne di Campobello di Licata ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Caltanissetta Omar Gigi Modica, accogliendo l’istanza difensiva avanzata dagli avvocati Salvatore Manganello e Danilo Tipo, ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella dei domiciliari nei confronti di un giovane di 26 anni di Campobello di Licata, arrestato lo scorso ottobre dai carabinieri di Riesi in seguito ad un blitz in un terreno in cui sono state rinvenute ben 3526 piante di canapa indiana, una pistola calibro 7.65 con 12 proiettili e un furgone risultato essere stato rubato.

Per il giudice, così come richiesta dalla difesa, le esigenze cautelari si sarebbero notevolmente affievolite a tal punto da poter sostituire la misura del carcere con quella degli arresti domiciliari.