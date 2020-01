Sciacca: per mantenere 238 randagi nei canili si spendono 22 mila euro al mese

Il Comune di Sciacca continuerà a garantire il servizio di mantenimento e custodia di 238 cani randagi, catturati nel proprio territorio, all’interno di canili convenzionati. Questa operazione, però, continua ad essere particolarmente onerosa per l’ente. Infatti, per i soli primi due mesi del 2020 verranno spesi 45 mila 743 euro. Praticamente, in media, il Comune di Sciacca spende poco più di 22.500 euro al mese per garantire ospitalità a 238 randagi. Sono tre i canili con cui l’ente ha stipulato nel tempo delle convenzioni: Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro, di Sciacca; ditta Ciupei Andrea di Santa Margherita di Belice; Peppino Acquisto di Ribera. I 238 cani sono stati assegnati nelle tre strutture e, a quanto pare, non possono essere rimessi in libertà perchè ritenuti pericolosi o perchè si trovano da troppo tempo all’interno di canili. Occorre, inoltre, specificare che, nonostante questa spesa enorme e 238 cani nei canili, ve ne sono almeno altrettanti liberi di girare per le vie del centro e della periferia dove periodicamente si verificano dei casi di aggressione a malcapitati costretti a fare ricorso alle cure del pronto soccorso.

