Piede incastrato nella motozappa, grave incidente sul lavoro

Un brutto incidente sul lavoro si è verificato a Siculiana. Un trentenne è rimasto gravemente ferito mentre stava passando la motozappa in un appezzamento di terreno. Secondo una prima ricostruzione avrebbe riportato serie ferite all’arto inferiore con il piede che gli sarebbe rimasto incastrato all’interno del mezzo agricolo riportando gravissime ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e personale medico per un primo soccorso. L’uomo è stato poi trasportato con l’elisoccorso in direzione di Caltanissetta. Il piede sarebbe seriamente compromesso ma l’uomo verserebbe in stabili condizioni.