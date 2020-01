UNICOOP Sicilia insieme agli autotrasportatori siciliani nelle manifestazioni di protesta del 7 gennaio

“UN.I.COOP. Sicilia sarà presente al fianco degli a autotrasportatori dell’AITRAS nel corso delle manifestazioni di protesta previste nei porti siciliani per domani, 7 gennaio, contro i costi vessatori degli spostamenti di merci e passeggeri, che penalizzano ulteriormente l’economia siciliana – dichiara Felice Coppolino, presidente UN.I.COOP. Sicilia – Sacrosante sono le richieste avanzate dagli autotrasportatori al governo nazionale, dallo stanziamento di fondi per l’autotrasporto siciliano all’istituzione di un tavolo tecnico permanente per risolvere il problema dell’aumento dei noli marittimi e della chiusura del tratto autostradale PA-CT e UN.I.COOP. Sicilia le appoggerà in ogni modo possibile”.

