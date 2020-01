Linosa, prorogata di un anno attività di sei LSU

“L’attività di ‘lavoro socialmente utile’ di sei persone presso la Delegazione Comunale di Linosa, in scadenza il 31 dicembre 2019, è stata prorogata di un anno fino a tutto il 2020”. Lo dice Totò Martello sindaco di Lampedusa e Linosa.

“Si tratta di una opportunità per questa amministrazione – aggiunge – e per queste persone che possono continuare a lavorare. Il provvedimento di proroga è stato possibile in base alle recenti disposizioni dell’assessorato regionale alla Famiglia ed al Lavoro”.