Agrigento, vandali in azione: distrutti vasi e fioriere in Via Atenea

Vandali in azione ad Agrigento. Ancora una volta, distrutte vasi e fioriere lungo la scalinata “Madonna degli Angeli” all’ingresso del salotto della città. Ancora una volta sono i commercianti e i ristoratori agrigentini a denunciarne il fatto postando le foto sui social.

“Questo è il risultato della vita notturna del salotto cittadino, dove dalle ore tre del mattino in poi tutto può succedere, scrive uno dei ristoratori su Facebook. Vergogna siamo in primis noi cittadini i colpevoli di tante cose della nostra città che non vanno, non diamo la colpa sempre ai superiori perché non ci meritiamo proprio un bel niente. Siamo noi popolo agrigentino che abbiamo distrutto questa meravigliosa città, grazie per la sorpresa”.