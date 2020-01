Licata, la presentazione de “l’Affaire Moreau” opera prima di Glauco Marino

Sarà presentato oggi in anteprima nazionale a Licata, nella sua città, il romanzo L’affaire Moreau, esordio letterario di Glauco Marino, giornalista licatese. Si tratta di un’opera di narrativa contemporanea che affronta i temi dell’equivoco, dell’amicizia, dell’adolescenza e anche della violenza, raccontando le vicende di una piccola comunità di ragazzi nel corso di un’estate. L’evento culturale molto atteso a Licata presso la Biblioteca Comunale “Luigi Vitali” in piazza Matteotti domani pomeriggio ore 17.00. Dopo i saluti del sindaco di Licata, dottor Giuseppe Galanti e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, dottoressa Violetta Callea, il giovane scrittore converserà sul testo con la professoressa Giuseppina Incorvaia, docente di lettere presso l’Istituto “Fermi” di Licata e il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina. Brani del libro saranno letti da Ester Castiglione, Gloria Grillo e Francesco Galli allievi del Laboratorio teatrale dell’Associazione “Il Dilemma” diretti da Luisa Biondi.Glauco Marino è nato a Roma nel 1977. È giornalista dal 2010 e ha collaborato con svariate testate della Capitale occupandosi prevalentemente di arte e cultura. Lavora come creativo nel campo della comunicazione da oltre quindici anni. Vive in Sicilia, nella sua casa in campagna. L’affaire Moureau, è il suo primo romanzo. Ecco la sinossi del libro. Sotto il sole cocente della California, il piccolo centro abitato di Dardale, non lontano dalla capitale Los Angeles, è un luogo deturpato dalle conseguenze dell’industrializzazione e oppresso dalla criminalità organizzata. In questo contesto, le vite di un vasto gruppo di uomini che si conoscono da sempre, si intrecciano in una fitta trama di avvenimenti che finiranno per mutare il corso delle loro esistenze.Jared, un giovane uomo sensibile e dal cuore ferito, abbraccia la causa di alcuni fraterni amici, Trevor Gunn e Jean-Pierre Moreau, e si getta senza riserve nella nuova avventura che li porta indietro nel tempo come fossero ancora ragazzi.Incontrerà Chloé, l’adolescente figlia di Jean-Pierre, con la quale costruirà un legame struggente e fatto di grandi scambi ad alta intensità emotiva. Chloé è fragile, e vive la sua adolescenza tra il desiderio di essere adulta, le attenzioni degli altri che cerca spasmodicamente, e i molti problemi personali che affliggono il suo animo così precoce e sensibile. Una ricca galleria di personaggi accompagna i protagonisti in questo viaggio tra le pieghe dell’animo umano, dove l’amore e l’amicizia si confondono generando equivoci dalle conseguenze tragiche.

