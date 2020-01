Porto Empedocle, tentato furto in cantiere: due denunce

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno denunciato in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato, due empedoclini quarantenni. Entrambi sono stati notati dai militari dell’Arma intrufolarsi con fare sospetto all’interno di un cantiere edile alle porte di “Vigata”.

Quando i carabinieri sono entrati in azione i due empedoclini avevano già iniziato a smontare pezzi in rame e ferro probabilmente per rivenderli successivamente. La refurtiva è stata sequestrata e consegnata al proprietario.