Rapina una 80enne nel parcheggio dell’ospedale: arrestato 22enne

Ieri pomeriggio personale della Squadra Volanti del Commissariato ha tratto in arresto Un 22enne di Castrofilippo poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato. Invero gli agenti, tempestivamente giunti presso il parcheggio del locale ospedale a seguito di segnalazione, apprendevano da una anziana signora di ottanta anni quanto era accaduto pochi minuti prima. La donna riferiva che un giovane, mentre la stessa era intenta a fare manovra con la propria auto per uscire dal parcheggio, con rapida mossa, sottraeva repentinamente una borsa dall’interno dell’abitacolo dell’autovettura dopo essere riuscito ad aprire lo sportello del veicolo approfittando di un momento di distrazione della parte offesa.

A seguito delle precise indicazioni della parte offesa, che descriveva perfettamente l’autore, il personale del Commissariato individuava il malfattore mentre si aggirava nei pressi dell’ospedale. Prontamente bloccato, veniva condotto presso l’Ufficio di PS e tratto in arresto. La refurtiva veniva rinvenuta, abilmente celata, in un cespuglio nei pressi del luogo del delitto ed immediatamente restituita alla anziana donna. Dopo gli adempimenti di rito su disposizione della Ag l’arrestato veniva dapprima condotto presso l’abitazione familiare sita in Castrofilippo per ivi rimanere in regime degli arresti e successivamente, appresa la non idoneità del luogo, veniva riportato presso il Commissariato per rimanere ristretto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si sta tenendo al Tribunale di Agrigento.