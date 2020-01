Viabilità in provincia di Agrigento, sindaci in piazza il 25 gennaio

I sindaci della provincia di Agrigento e i dirigenti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una grande manifestazione di piazza, in programma per il 25 gennaio, per protestare contro l’isolamento dovuto alle interruzioni, che durano da anni, sulle strade statali 189 per Palermo e 640 per Caltanissetta dove i cantieri sono stati aperti e mai conclusi. Contestate anche le recenti chiusure di alcuni tratti della statale 115 e i problemi diffusi della viabilita’ interna con la situazione di totale stallo legata al viadotto Morandi e i ritardi nella realizzazione del ponte Petrusa. La decisione di alzare il livello della protesta e’ stata annunciata al termine di una riunione in Prefettura convocata dal prefetto Dario Caputo. Nei prossimi giorni sara’, inoltre, redatto un documento comune.

