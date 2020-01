Agrigento, mille giorni senza il Viadotto Morandi

Sono trascorsi ben mille giorni dalla chiusura del Viadotto Morandi, forse la più importante infrastruttura sul territorio di Agrigento, che collegava la Città dei Templi con Porto Empedocle ma – più in generale – con l’intera strada statale 115.

La chiusura disposta dall’Anas, dopo le sconvolgenti immagini diffuse da Mareamico che testimoniavano gravi danni ai piloni che supportano il ponte, risale al 16 marzo 2017. Da allora, in effetti, molto poco è stato fatto. In questi tre anni molte cose sono cambiate (in peggio) per quanto riguarda la viabilità agrigentina.

Il prossimo 25 gennaio sindaci e sindacati hanno organizzato una manifestazione di protesta per sollecitare lo sblocco della situazione.

https://www.youtube.com/watch?v=wLjztmZ3fO8&feature=emb_title