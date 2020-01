Canicattì, rapinato distributore Q8: tre banditi in fuga

Ennesima rapina al distributore di carburanti Q8 in contrada Madonna dell’Aiuto, a Canicattì, nel pomeriggio di ieri. Tre malviventi a bordo di una Fiat rubata poco prima in paese – armati di pistola e con volto travisato – hanno minacciato e rapinato uno dei dipendenti della stazione di carburanti riuscendo a portare via una somma intorno ai mille euro.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza con i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri della Compagnia di Canicattì che sono arrivati sul posto. Dei tre banditi, però, nessuna traccia. Al vaglio le immagini della video-sorveglianza.