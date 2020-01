Contrasto alla violenza domestica, a Catania un protocollo Asp-Procura

Un protocollo finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico per la condivisione di dati utili per un più efficace contrasto della violenza domestica e di genere è stato sottoscritto dalla Procura di Catania con l’Asp e le Aziende ospedaliere “Garibaldi”, “Cannizzaro” e Policlinico “Vittorio Emanuele”.

L’iniziativa, una tra le prime sul territorio nazionale, segue la legge cosiddetta sul Codice rosso. Già in precedenza il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri raccomandava alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali per consentire alle Aziende sanitarie e regionali di essere in rete.

Il progetto si è avvalso della collaborazione della polizia postale e delle comunicazioni, che ha curato gli aspetti relativi alla protezione dei dati, anche alla luce della normativa prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.