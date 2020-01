Discarica abusiva a Palma di Montechiaro: condannata 70enne

La Corte di Cassazione, confermando quanto già sancito con le sentenze di primo e secondo grado, ha condannato alla pena di 9 mesi di reclusione e 10 mila euro di multa una pensionato 70enne originaria di Palma di Montechiaro per aver realizzato una discarica abusiva con rifiuti anche pericolosi.

La condanna è conseguenza di un blitz effettuato dai carabinieri a Palma di Montechiaro. I militari dell’Arma scoprirono una zona di circa 5 mila metri quadrati usata dalla donna come discarica: pezzi di auto, copertoni, cerchioni e quant’altro. La donna, dopo la condanna in primo grado nel 2018, aveva impugnato la sentenza in Appello difendendosi dalle accuse e sostenendo che non fosse abbandono di materiali ma che gli stessi fossero stati catalogati anche se lasciati in quell’area.

Una tesi che non ha convinto i giudici che sia in Appello che adesso in Cassazione hanno confermato il verdetto.