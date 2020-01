Incontro a Porto Empedocle “Il Sud che non si arrende”

Alla Torre di Carlo V, edificio diventato da poco bene di proprietà del Comune, sono stati presentati i libri “Sud del Sud” di Alan David Scifo e “il Sud vola” di Alessandro Cacciato. La presentazione era inclusa nell’incontro culturale il SUD che non si arrende, organizzato dall’assessorato alla cultura. hanno preso parte alla presentazione il Sindaco Ida Carmina, gli autori Alan David Scifo e Alessandro Cacciato, il presidente Ispes Giuseppe Laiola, il candidato Sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l’Ass.re alla Cultura Calogero Conigliaro che ha moderato l’evento.

Quest’ultimo ha ringraziato pubblicamente coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: “Ringrazio i partecipanti al convegno: “Il Sud che non si arrende”. E’ stato un momento bello alla Torre di Carlo V, in cui alle esperienze di relatori di spessore come Alan David Scifo, Alessandro Cacciato, Giuseppe Laiola si sono aggiunte quelle di personaggi della moda come Marco Castelli, dell’attivista Leonarda Gebbia o istituzionali come quella del deputato Michele Sodano. Oltre al Sindaco Ida Carmina ringrazio gli amici dell’associazionismo culturale cittadino presenti. In particolare ho notato gli amici dell’Ass. Empedocle, Mariterra con il suo presidente Erika Zoppo, Archeoclub con il suo vicepresidente Carmelo Roberto. Un abbraccio particolare va poi al gruppo “Cu resta arrinesci” e a Marcello Mira. Il nostro obiettivo è creare sinergia tra i diversi attori del territorio così da creare le condizioni positive per migliorare le possibilità di chi vive nella nostra terra.”