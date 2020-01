Libri e degustazioni, si presenta il saggio “Conto i giorni felici”, di Daniela Gambino

Giovedì 9 gennaio 2020, si presenta alle 18,30, al ristorante e vineria Perbacco, vicolo Lo Presti 2 ad Agrigento, il saggio “Conto i giorni felici, cercando la felicità (e altre cose venute dopo),di Daniela Gambino, Graphe.it edizioni.

Farsi delle domande sulla felicità potrebbe sembrare pretenzioso, eppure non è forse vero che tutti ce le poniamo? Non è detto, però, che ciascuno di noi sia in grado di darsi risposte con la profondità riflessiva e l’arguzia narrativa che si deve riconoscere all’autrice di questo volume. In un flusso nel quale si mescolano armoniosa-mente esperienze personali, riflessioni spontanee e ricerca quasi scientifica,si indaga su dove si trovi la felicità(nel denaro, nel sesso? Nell’amore e nei progetti di famiglia?), se mai sia possibile conseguirla e, soprattutto, ci si chiede se per una donna di oggi tutto ciò debba avvenire in una chiave differente e particolare. Felicità non è solo resistere agli attacchi della vita, ma cucinare piatti sublimi con gli avanzi emotivi. Mentre balliamo aspettando la fiction preferita, ci ripariamo dai torti subiti con piccole attenzioni verso noi stessi”.

Una presentazione accompagnata da un buffet, con annessa degustazione di vini offerti da Grottarossa,perché le chiacchiere, il bere e il mangiare bene, fanno parte del percorso di felicità.

Introduce il volume, insieme all’autrice, il giornalista Luigi Roberto Mula.

Sarà presente anche Claudia Greco, di Grottarossa Winery.