Canicattì, ladri di merendine in azione negli uffici distretto sanitario

Sono riusciti a forzare uno degli infissi ed entrare all’interno dei locali che ospitano il distretto sanitario a Canicattì, in via Pietro Nicca. Una volta dentro i balordi hanno messo a soqquadro tutto rovistando in giro alla ricerca di qualcosa di valore.

In realtà, dopo un attento controllo, non è risultato mancare niente. I ladri si sono concentrati sulle macchinette automatiche che distribuiscono caffè e merendine. Alla fine il bottino è di un centinaio di euro a monetine e qualche dolce.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini.