Isolamento e disservizi ad Alessandria della Rocca, il sindaco: “Consegno la fascia al Prefetto”

Alza la voce il primo cittadino di Alessandria della Rocca, piccolo paesino di quasi tremila anime nell’agrigentino. Il sindaco Giovanna Bubello lamenta un condizione davvero difficile in paese tra notevoli disservizi che ormai si protraggono da diverso tempo e un isolamento dovuto alla strade fatiscenti.

Per diversi giorni il paese è stato al buio, la rete elettrica risulta essere fatiscente e questo ha provocato non pochi disagi alla comunità e soprattutto ai commercianti durante le festività natalizie. La situazione, come sottolinea il sindaco in una intervista al quotidiano “La Sicilia”, si aggrava ancora di più considerando l’isolamento dovuto all’impraticabilità della strada provinciale 118 e 32 che sono peraltro le uniche strade che portano agli ospedali delle città limitrofe.

“Abbiamo scritto a tutti: Anas, Enel, Protezione Civile, Regione, Anci e Prefettura. Nessuno ci dà retta. Se la situazione continua così sarò costretta a consegnare la fascia tricolore al Prefetto di Agrigento” ha dichiarato il sindaco Bubello.