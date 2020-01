Scontro tra dirigenti scolastici per riorganizzazione delle scuole di base

Immediatamente prima di Natale, tra il 19 ed il 20 dicembre scorso, aveva sorpreso il tono con cui il Preside dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Sciacca, Giuseppe Graffeo, aveva attaccato pubblicamente l’amministrazione comunale di Sciacca in merito alla razionalizzazione e al dimensionamento della rete scolastica cittadina per gli anni 2020/2021. La presa di posizione aveva determinato l’immediata replica da parte dell’assessore comunale alla pubblica istruzione, Gisella Mondino. Oggi, sulla questione interviene anche Paola Triolo, dirigente dell’Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca che ha scritto una lettera all’assessore regionale Roberto Lagalla, al direttore dell’Ufficio scolastico regionale, all’assessore comunale Gisella Mondino, e per conoscenza anche ai mezzi di informazione e ai sindacati di categoria. La Triolo, senza usare mezzi termini, afferma che “le richieste di interventi a favore del comprensivo “Dante Alighieri” sarebbero di grave pregiudizio per la stabilità degli organici e la funzionalità del servizio delle scuole di base di Sciacca ed in particolare per il vicino Istituto Comprensivo Mariano Rossi. La preside Triolo si dice “assolutamente contraria alla richiesta del dirigente scolastico Graffeo di allocare, istituire o trasferire una sezione della scuola dell’infanzia e una classe di prima media del comprensivo Dante Alighieri nel plesso di scuola primaria di via Modigliani. Tali operazioni – scrive la dirigente della Mariano Rossi – sembrerebbero finalizzate solo a rimpolpare il bacino di utenza del comprensivo Dante Alighieri, accusato di comportarsi come farebbe un’azienda privata per aumentare la propria clientela.” Per tali ragioni, la dirigente Paola Triolo ha chiesto all’amministrazione comunale di non autorizzare plessi di scuola dell’infanzia, e ancor meno di scuola media, presso la struttura di scuola primaria di via Modigliani.

