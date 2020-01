Siculiana e Naro alla marcia del 25 gennaio per la viabilità in provincia

Parteciperanno alla manifestazione di giorno 25 gennaio contro l’isolamento viario anche Siculiana con in testa il Sindaco Leonardo Lauricella, e Naro con la sindaca Maria Grazia Brandara.

Durante l’incontro che si è svolto in Prefettura il sindaco Leonardo Lauricella, ha proposto di redigere un documento comune all’interno del quale venisse inserito il progetto esecutivo elaborato dall’ex Provincia di Agrigento sui lavori di manutenzione straordinaria del ponte “Sul fosso delle Canne”, ubicato lungo la Sp 75 Siculiana-Montallegro e chiuso da diversi anni.

“Il progetto esecutivo per la sua realizzazione, dichiara il sindaco Lauricella, è stato presentato nel luglio 2017 alla Regione Sicilia attraverso la Protezione Civile Regionale, ma ancora non è pervenuto nessun riscontro per il finanziamento dei lavori. L’intervento sulla Sp 75 si rende assolutamente necessario in virtù del fatto che essa rappresenta un’arteria indispensabile, unica alternativa al transito, in caso di chiusura della Ss 115. Lo stesso tratto stradale consente di raggiungere in modo lineare la Riserva Naturale Torre Salsa, oasi incontaminata di importante valenza turistica ubicata tra Siculiana e Montallegro. Ma non solo, sono numerosi i cittadini che essendo proprietari di case e appezzamenti di terreno in quella zona, hanno difficoltà a raggiungere l’area per via della chiusura del tratto stradale in questione andando incontro a non poche difficoltà”.

Fanno eco le parole della sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara che dichiara: “ Le nostre strade sono ridotte a un colabrodo, è impossibile vivere in una situazione del genere. Dalla rotonda Giunone alla rotonda degli scrittori tutti insieme. Tra le priorità non può mancare la Statale 410 che collega Naro con le principali Statali.È il momento di dire basta e di vivere nella NORMALITÀ!”