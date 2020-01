Tentano furto in una villetta ma scappano per le telecamere

Un tentato furto in pieno giorno si è verificato in via Madonna delle Rocche, ad Agrigento. Due balordi con volto travisato hanno scavalcato la recinzione di una villetta con la chiara intenzione di svaligiarla.

A far desistere i due ladri sono state però le telecamere a sorveglianza del perimetro della villa oltre che la presenza di alcuni vicini di casa che hanno capito subito le cattive intenzioni dei due. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza con i poliziotti della sezione Volanti che sono giunti sul posto ma al loro arrivo i balordi erano già fuggiti.