Undici assunzioni all’Asp di Catania

Hanno il contratto all’Asp di Catania 11 nuovi dipendenti, che saranno in servizio dall’1 gennaio 2020. Con queste assunzioni sale a oltre 300 il numero delle risorse umane, fra dirigenti medici e operatori sanitari, reclutate dall’Azienda sanitaria nel 2019.

hanno firmato il contratto tre dirigenti radiologici, due 2 tecnici di radiologia, due collaboratori amministrativi (per mobilità), due assistenti amministrativi (per mobilità), un assistente sociale (per mobilità) e un operatore socio-sanitario (per mobilità).

Lo scorso 16 dicembre sono stati inoltre assunti 16 infermieri, quattro ostetriche e due fisioterapisti. Le prossime assunzioni sono programmate per l’1 gennaio, con la firma dei contratti per 22 tecnici di radiologia.