Agrigento, Sodano punta il dito sul ritardo lavori viadotto Morandi

Il ponte Morandi ormai è chiuso da 1000 giorni. A puntare il dito contro il ritardo dei lavori è il deputato del Movimento 5 Stelle, Michele Sodano che dichiara: “ANAS deve tenere il pugno di ferro con la società che sta lavorando al Ponte Morandi. Per il primo tratto, come da contratto, completamento dei lavori a Maggio o rescissione immediata. Guardando questo ponte ci rendiamo conto quanto tutto è lento in Sicilia”.

Nel frattempo si è in attesa della manifestazione di protesta il 25 gennaio, indetta dai Sindaci dell’agrigentino, dai sindacati di categoria in comune accordo con il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, per dire basta all’isolamento viario e allo stato di precarietà in cui versano le strade di Agrigento e della provincia in generale.