Palma di Montechiaro, rubano e incendiano auto a pensionato e la buttano in dirupo

Misterioso avvenimento a Palma di Montechiaro dove ignoti hanno rubato un’autovettura di proprietà di un pensionato del paese salvo poi portarla in una zona isolata, cospargerla di benzina, darle fuoco e spingerla in un burrone. Una azione davvero strana su cui stanno lavorando i poliziotti del locale commissariato.

Il fatto è avvenuto ieri quando, approfittando dell’assenza dell’uomo, ignoti sono riusciti a rubare una Fiat Panda parcheggiata all’interno del garage del pensionato. Il mezzo è stato poi rinvenuto in contrada Ciotta, una zona che in questo periodo è poco trafficata: l’auto è stata prima incendiata e successivamente spinta in un dirupo dove poi è stata ritrovata.

A lavoro gli investigatori per risalire ai responsabili e capire quale possa essere stato il motivo del gesto. Nessuna pista, compresa quella dell’intimidazione, è al momento esclusa.