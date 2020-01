Rinvenuti circa 40kg hashish in spiaggia a Realmonte

Altro rinvenimento di circa 40 chilogrammi di hashish da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento guidata dal dirigente Francesco Sammartino e dagli agenti del Commissariato di frontiera di Porto Empedocle.

La droga, nascosta in un scatolone, è stata rinvenuta in una spiaggia di Realmonte, sotto un noto locale della provincia. L’ipotesi investigativa più accreditata sarebbe quella di un abbandono della droga probabilmente da parte di un peschereccio per evitare controlli.

Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica sulle coste agrigentine: il primo si è registrato l’1 gennaio quando a ridosso del porticciolo turistico di San Leone gli agenti di polizia ritrovarono altri 30kg di stupefacente.

Un fascicolo d’indagini era già sta aperto dalla Procura della Repubblica di Agrigento guidata dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio, che sta accertando anche dei rinvenimenti di droga sulle altre spiagge siciliane; in pochi giorni sono stati trovati 128 kg di hashish.