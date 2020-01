13enne in escandescenza appicca fuoco a comunità

Momenti di panico all’interno di una comunità di Agrigento per un incendio appiccato da uno degli ospiti, un ragazzino di 13 anni, che non vedendosi accolta la richiesta di andare a prelevare il cellulare da un negozio di riparazioni è andato in escandescenza.

Prima ha appiccato fuoco ad alcuni arredi presenti nella struttura e successivamente ha minacciato gli operatori. Una volta intervenuta la polizia è tornata la calma.

Il ragazzino molto probabilmente sarà trasferito in altra comunità.

