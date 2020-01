Canicattì: tra buche, ponti precari e munnizza … la città 2020

Per noi raccontare la città, ascoltare le istanze della gente, i loro disagi è giornalismo. Qualsiasi cosa altri vorranno dire continueremo a essere la voce di chi non viene ascoltato, di chi si fa domande a cui nessuno da risposte. Potrà non piacere ad alcuni, altri ci troveranno un secondo fine, altri ancora ci definiranno leoni da tastiera, altri ci malediranno…. Oggi vogliamo raccontare alcune sfaccettature della città, non la città dei tric e ballacchi, delle festicciole, dei selfie, del “ volemose tutti bene” e del “ chi c’è pi mia” la città della gente che si è rotta le scatole di dovere evitare di portare la famiglia a mangiare una pizza perché ha rotto l’auto nell’ennesima buca sotto casa, che si è rotta le scatole a non capire se un ponte è transitabile o no da oltre tre anni, che i è rotta le scatole a vedere che i vastasi hanno sempre la meglio e l’annunciato ritiro porta a porta si è rivelato un enorme fallimento. Noi raccontiamo questa parte della città, per l’altra parte ci pensino pure altri… Guardate questo tour che abbiamo realizzato.. sia chiaro è tutto un fotomontaggio

