Canicattì:Vincenzo Daniele, vice comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, è stato promosso al grado apicale di “Cariche Speciali”

Il Luogotenente Vincenzo Daniele, vice comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, è stato promosso al grado apicale di “Cariche Speciali”. Un riconoscimento alla carriera trentennale del vice comandante della tenenza di Canicattì. Un riconoscimento al suo impegno professionale, alla sua abnegazione al corpo della Guardia di Finanza. Daniele nel 2011 ho fatto indagini complesse in materia di polizia giudiziaria, polizia tributaria e in Materia di riciclaggio. Daniele oltre a ricoprire questo importante ruolo è impegnato nella società civile con azioni di volontariato in vari settori. La redazione di Canicattiweb si unisce alle congratulazioni ed agli attestati di stima che il vice comandante ha ricevuto in questi giorni.

