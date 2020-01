Licata, ambulante in fin di vita investito da chi lo aveva rapinato poco prima

Cominciano a delinearsi i contorni di una brutta vicenda fino al momento caratterizzata da poche luci e molte ombre. Protagonista è un ambulante di origini bengalesi che negli scorsi giorni è stato investito da un’auto nei pressi del porto di Licata. L’uomo, che gestisce una piccola bancarella, si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale S.Elia di Caltanissetta.

L’attività di indagine è seguita dai carabinieri della Compagnia di Licata che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione il venditore ambulante, che in paese conoscono in molti, avrebbe reagito inconsciamente ad una rapina nei suoi confronti messa a segno da un uomo che gli aveva rubato pochi spiccioli. Una modesta somma che però serviva al lavoratore che, non perdendosi d’animo, ha cercato di acciuffare il rapinatore. Non solo a piedi ma si sarebbe letteralmente “incollato” all’auto guidata dal balordo che per tutta risposta avrebbe accelerato facendo cadere l’ambulante.

Attesi sviluppi da parte delle forze dell’ordine che stanno anche passando al setaccio alcune immagini estrapolate dalle telecamere. Piena disperazione della famiglia della vittima che in questi attimi si sta stringendo intorno al congiunto sperando in un miglioramento.

