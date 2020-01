Orrore nel messinese, gatto ucciso da alcuni bambini con i petardi

Orrore nel messinese dove un gruppo di bambini ha inseguito e ucciso un gatto con i petardi.

Siamo ad Acquedolci, un paesino di poco più di 5600 abitanti in provincia di Messina.

E i fatti, raccontati da NebrodiNews.it, avvengono il 4 gennaio quando alcuni bambini si divertono a far esplodere dei petardi in strada.

In quel momento il gruppo avvista un gatto che diventa subito l’obiettivo di un gesto crudele: lanciargli contro dei petardi per farlo spaventare. Il povero animale scappa, ma loro lo inseguono. Lui, disperato, trova rifugio dietro la ruota di un camion parcheggiato. Ma quello che doveva essere un riparo si trasforma in una trappola: i bambini scaricano tutto il loro “arsenale” fino a stordirlo e a farlo morire.

L’immagine del gatto aiuta a comprendere la crudeltà dei bambini: il corpo senza vita del felino giace a terra. Sulla testa ha dei segni che sembrano bruciature. Accanto a lui si contano una quindicina di petardi.

Un cittadino denuncia l’accaduto e ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini per individuare gli autori del gesto. Forse non cambieranno, ma almeno verranno puniti.

