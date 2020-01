A cavallo delle province di Agrigento e Caltanissetta, sulle sponde dell’Imera Meridionale, nasce l’associazione Greenway delle Zolfare. L’atto costitutivo del nuovo organismo è stato ufficializzato a dicembre del 2019. L’idea nasce per valorizzare la zona in cui sorge la miniera abbandonata Trabia-Tallarita, oggi Museo.

Il direttivo dell’associazione è composto dai fondatori della stessa, Dino Terrana Presidente, Carmelo Scuzzarella vice-presidente, Giuseppe La Cagnina tesoriere, Antonella Corrado segretaria e Giuseppe Neri componente del direttivo.

L’idea della Greenway parte da lontano e venne proposta da un attivista del Movimento nel 2014 per poi essere ripescata nel 2018 dall’attuale sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Oggi l’Associazione “Greenway delle Zolfare” ha deciso di rimanere apartitica. “Abbiamo deciso di spogliarci dei nostri colori politici – dice Antonella Corrado – appunto per poter coinvolgere più persone possibili ed avere un obiettivo comune: la valorizzazione del nostro enorme patrimonio culturale!”

Fin da subito hanno avuto inizio incontri periodici del gruppo che oggi ha fondato l’associazione Greenway delle Zolfare. “La bellezza dei luoghi insieme alla passione per la natura e lo sport, hanno attirato l’attenzione dello studioso delle ferrovia abbandonata, Carmelo Scuzzarella e Dino Terrana appassionato di Mountain Bike, entrambi profondi conoscitori dell’intero percorso.”

“L’escursione della scorsa settimana ha raccolto circa 100 persone durante un periodo di impegni festivi. Questo per noi è stato un segnale molto forte, una ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta. Il percorso intrapreso oggi coinvolge più paesi e ciò conferma che non siamo soltanto noi fondatori dell’associazione ad avere a cuore la valorizzazione del territorio e della Ferrovia dismessa. Abbracciare il passato con lo sguardo volto verso il futuro è la chiave per risollevare il nostro territorio. Tengo a ringraziare i numerosi soci fondatori dell’associazione che, pur dietro le quinte, hanno lavorato in sinergia con il direttivo contribuendo alla nascita della stessa”. “A breve pianificheremo gli ulteriori step necessari per passare presto all’azione.

La vecchia Ferrovia insieme al complesso minerario si intrecciano ad un paesaggio naturale incredibilmente bello e variegato e l’associazione ha proprio lo scopo di curarlo e dargli la visibilità che merita in Sicilia e nel mondo.” “La passione e la dedizione di tante persone hanno reso possibile la realizzazione dell’associazione Greenway delle Zolfare – dice ancora Antonella Corrado, segretaria e fondatrice dell’associazione – con la speranza che l’impegno profuso da parte di tutti gli appassionati della Greenway delle Zolfare valorizzi, nel modo che merita, le attività e gli itinerari del complesso minerario Trabia-Tallarita.”

Dopo quasi cento anni di distanza, un gruppo di volontari ha l’ambizione di trasformare la Ferrovia incompiuta in una greenway, un percorso verde nella natura per gli amanti della bici e delle lunghe passeggiate a piedi. “La Ferrovia mai nata, il cui abbandono ha causato anche il cedimento di alcuni viadotti e il crollo di gallerie, potrebbe quindi diventare un attrattore turistico che faccia leva sulla bellezza del paesaggio e sulla ricchezza e importanza storica dell’industria ferroviaria e mineraria, in uno dei territori che, a causa della mancanza di lavoro, è ai primi posti per tasso di emigrazione.”

