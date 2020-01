Campobello di Licata, Scuola: reclutamento di esperti, tutor e referente

L’Istituto comprensivo statale “San Giovanni Bosco” rende noto l’ avviso pubblico per la selezione personale per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del progetto Pon dal titolo “The sound of english”. Gli interessati possono presentare le domande di partecipazione entro il 24 gennaio, alla segreteria dell’Istituto comprensivo “Don Bosco”.

Giovanni Blanda

Loading...