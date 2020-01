Forzano auto di insegnante e rubano libri

Furto con scasso in pieno centro di Agrigento, al Viale della Vittoria. Ignoti malviventi sono riusciti a “scassinare” l’autovettura di proprietà di una insegnante agrigentina che aveva parcheggiato il mezzo nella centralissima via. Il bottino dei ladri, strano a dirsi, non sono preziosi oppure oggetti di valore bensì … libri.

Circa una decina, perlopiù sulla storia di Agrigento, sono stati portati via sebbene all’interno dell’abitacolo ci fossero – ad esempio – alcuni orecchini anche di valore. A fare la scoperta è stata proprio l’insegnante che ha poi avvisato le forze dell’ordine.

