La Regione batte cassa a Roma e il governo apre ad un nuovo ‘mutuo’ decennale

Teoricamente non si potrebbe più fare. La Corte dei Conti lo ha detto e scritto in tutti i modi. Ma da Roma sanno bene che la Sicilia non può permettersi di tagliare 2 miliardi e 100 milioni in tre anni, un miliardo dei quali subito oppure diventerà una polveriera sociale.

Musumeci lo ha scritto a Conte, Armao lo ha racconta al Ministero., Razza lo ha detto a chiunque gli sia passato sotto mano. Mentre l’Ars si prepara a trattare l’assestamento di bilancio con i tagli aggiuntivi da 255 milioni deliberati dalla giunta lunedì sera e comunque insufficienti, una telefonata da Roma ha rimesso in campo l’ipotesi di spalmare in 10 anni invece che in 3 il maxi disavanzo sancito dalla Corte dei Conti.

Il salva Sicilia, però, rischia di essere un’arma a doppio taglio. In attesa del provvedimento l’Ars potrebbe bloccarsi per poi correre a rivedere la manovra ed approvarla in fretta e furia entro il 31 dicembre.

Ma se il promesso provvedimento non arrivasse si rischia di ritrovarsi con il tempo contato e la manovra ferma al palo. Ed ecco, dunque, che arrivano i magheggi col governo che ha inviato all’Ars Musumeci il rendiconto generale 2018 da approvare ma ha omesso il provvedimento con gli ulteriori tagli e le tabelle. Si punta ad avviare la discussione in attesa di sapere cosa succederà anche col rischio poi di dover procedere a colpi di emendamenti.

E in attesa di capire cosa succederà stop anche all’esercizio provvisorio. Unica cosa certa che la prima versione che arriverà in aula avrà una durata di due mesi, fino a fine febbraio anche se è probabile che poi sia necessario prorogarlo

