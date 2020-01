Nipotina accusa nonno di violenza sessuale durante incidente probatorio

Si è svolto l’incidente probatorio chiesto dal pm Emiliana Busto, che è servito per cristallizzare la prova principale, di una ragazzina di appena dodici anni che di fatto ha puntato il dito contro il nonno accusandolo di averle palpeggiato il seno in mezzo alla strada. Per questo motivo sotto inchiesta è finito un pensionato originario di Linosa che adesso dovrà rispondere di violenza sessuale ai danni di minore.

La vicenda risale all’estate 2018 ma la ragazzina avrebbe raccontato i fatti dopo otto mesi vissuti in un clima difficile e caratterizzati anche da gesti di autolesionismo. Ad ascoltare la testimonianza della ragazzina, che assume la veste di persona offesa difesa dall’avvocato Davide Santamaria, il gip del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella.

Loading...