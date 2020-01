Sciacca, 500mila euro per ripristino costone Monte Kronio

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha stanziato 500mila euro per il ripristino sicurezza del costone di Monte Kronio, a Sciacca, crollato durante le alluvioni del 2018.

“Si tratta di un provvedimento sollecitato più volte attraverso atti parlamentari che chiedevano interventi mirati per il ripristino dell’area che però resta una ‘goccia nel deserto’ rispetto alle mille esigenze di intervento di un territorio fragile”, dichiara il deputato regionale del Partito Democratico, Michele Catanzaro. “E’ finalmente una risposta alle famiglie residenti nell’area interessata dalla frana. Adesso è indispensabile pensare ad interventi di contenimento per tutte le altre aree a rischio perché geologicamente più esposte ad eventi franosi. E’ indispensabile mettere a punto un vero e proprio piano di prevenzione affinché eventi calamitosi improvvisi non determinino rischi per la pubblica incolumità”.

