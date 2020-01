Sciacca, al via il progetto “Morfeo”: come partecipare al bando

Reclutamento dei partecipanti e selezione del personale professionale per il progetto denominato “Morfeo”, realizzato in collaborazione tra enti pubblici e privati nell’ambito delle “Azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione” del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Siciliana.

L’intervento è “volto valla realizzazione di attività indirizzate alla persona, tirocini di orientamento e/o inserimento al lavoro, formazione specifica,accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti che verranno inseriti lavorativamente. L’ambito di riferimento, entro cui si realizzerà il progetto, è il comprensorio territoriale del Distretto Socio-Sanitario D7 di Sciacca, che comprende i Comuni di Sciacca (capofila), Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Caltabellotta, Montevago”.

Un bando di reclutamento dei partecipanti (ai quali sarà riconosciuta un’indennità di frequenza al tirocinio) e un avviso per la selezione di personale esterno da impiegare nel progetto sono stati pubblicati anche sul sito del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it), all’albo pretorio, dove sono illustrate le modalità di partecipazione ed elencate le figure professionali richieste.

Le domande per la selezione vanno inviate al Centro Italiano Femminile “Don Minzoni” di Cattolica Eraclea, entro il prossimo 13 gennaio.

La durata del progetto è complessivamente di 15 mesi.

I bandi con i relativi allegati – viene specificato – viene reso pubblico tramite pubblicazione sui seguenti siti:

http://www.cifdonminzoni.altervista.org,

http://www.siciliafse.it,

https://www.comune.sciacca.ag.it,

http://www.sciasciaformazione.it

http://www.uil.agrigento.apl.it

e nella bacheca degli enti partner: CPI di Sciacca, CPI di Menfi

