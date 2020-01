Campobello di Licata, Comune: Fornitura climatizzatori e armadi metallici

Fornitura e posa in opera di climatizzazioni presso uffici e comunali e cimitero. Lo ha deliberato la civica amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, che ha deciso anche l’ affidamento e l’ impegno spesa. E’ opportuno – secondo l’Esecutivo – mantenere una climatizzazione controllata, e risulta necessario rendere i locali aerati e refrigerati per salvaguardare la salute la degli operatori. Il provvedimento municipale viene trasmesso a sindaco, segretario e settori interessati.

Con determina dell’area Urbanistica, Lavori pubblici e Manutenzione, Il Comune ha provveduto all’acquisto di armadi metallici per l’archiviazione. Deliberata la fornitura e l’impegno di spesa. La pubblica amministrazione, per l’acquisto degli armadi ha individuato la ditta “Deoffice “ di Orta Arella (Ceaserta), accreditata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la somma è di 3 mila euro.

Giovanni Blanda

