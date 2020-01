Favara, slitta udienza del processo sull’omicidio Contrino

L’assenza di uno dei giudici popolari che compone la Corte d’Assise di Agrigento dove è in corso il processo a carico di Vincenzo Galiano, per l’omicidio del favarese Baldassarre Contrino, ha di fatto comportato uno slittamento dell’udienza al prossimo 31 gennaio.

La vicenda è nota: Galiano, killer reo confesso, è accusato dell’omicidio volontario di Baldassarre Contrino 73enne di Favara, ucciso nei pressi di contrada Petrusa con un colpo di arma da fuoco calibro 38 al torace. In programma per oggi vi era l’audizione di quattro testimoni, tutti appartenenti alle forze dell’ordine, chiamati dal pm Chiara Bisso che rappresenta in aula l’accusa.

Chiara anche la strategia difensiva dell’imputato, così come emerso fin da subito: l’80enne, secondo la difesa rappresentata dall’avvocato Vincenzo Gaziano, avrebbe sparato per difendersi dal Contrino che avrebbe tentato di colpire il killer con un’ascia.

Loading...