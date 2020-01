San Leone, armato di coltello distrugge tende di un locale: 50enne bloccato

Panico a San Leone, in piazza Aster quando un uomo di circa 50 anni si aggirava con aria sospetta tra i due bar “Tropical”e “La Vela”, quando improvvisamente ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha iniziato a tagliare le tende in plastica del locale.

A lanciare l’Sos alcuni passanti che hanno avvisato la polizia e in una manciata di minuti sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti guidati dal dirigente Francesco Sammartino, che hanno bloccato l’uomo, l’hanno perquisito trovandogli addosso l’arma che aveva utilizzato poco prima.

L’uomo, in stato confusionale è stato trasportato in Ospedale per accertamenti medici. Probabilmente l’uomo verrà denunciato per danneggiamento aggravato alla Procura della Repubblica di Agrigento.

