Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì: una studentessa qualificata al Campionato Nazionale delle Lingue Straniere

Brillante qualificazione al Campionato Nazionale delle Lingue indetto dall’Università agli studi di Urbino “Carlo Bo” da parte di una studentessa del liceo classico “Ugo Foscolo” di Canicattì. Morreale Federica della classe 5B si è piazzata all’ottavo posto della graduatoria nazionale per la lingua inglese e in virtù di tale piazzamento si è qualificata per la fase nazionale , che si svolgerà a Urbino il 7 e 8 aprile 2020. In realtà anche un’altra studentessa, Livatino Gaia della stessa classe 5B classico, ha totalizzato lo stesso punteggio, ma essendo possibile –per il regolamento del campinato- la partecipazione di un solo rappresentante per scuola, la sorte è caduta sulla compagna di classe.

Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa, inserita dal Miur nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, che nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere, è rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale.

L’iniziativa persegue diverse finalità:  Favorire l’approfondimento di contenuti linguistici/culturali e di nuove metodologie didattiche finalizzate all’apprendimento/insegnamento linguistico;  Stimolare il confronto relativamente all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere tra la realtà scolastica italiana e la realtà universitaria italiana, europea ed internazionale, tramite l’organizzazione di attività formative, corsi e seminari rivolti a studenti e a docenti;  Valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una società globale, interculturale, multietnica;  Promuovere l’eccellenza nella scuola superiore come ponte ideale verso gli studi universitari;  Richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e l’integrazione interculturale e sull’importanza delle lingue straniere in qualsiasi settore lavorativo.

Si conferma quindi l’elevato livello formativo che viene raggiunto dagli studenti e dalle studentesse del “Foscolo”, di Canicattì, istituto che si distingue da sempre per una solida tradizione culturale permeata da costante ricerca di innovazione didattico-educativa.

