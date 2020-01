Manutenzione ordinaria edifici scolastici: offerte fino al 17 gennaio

Scadrà alle ore 12:00 del prossimo venerdì 17 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle offerte relative all’”Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici in proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento”.

Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 350.000,00 euro, compresi 15.750,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio. La gara sarà gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio, e saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale Appalti.

L’apertura delle offerte telematiche avrà luogo nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27 Agrigento) alle ore 9.00 del 20 gennaio. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo (ai sensi dell’art. 4, c. 1 della Legge Regionale n. 13/2019), mentre i lavori dovranno essere effettuati in 365 giorni consecutivi e continui dalla data di consegna dei lavori.

