Novanta giorni per concordare le riforme, Sicilia ‘commissariata’ da Roma

Il via libera del Consiglio di ministri al decreto legislativo per il rientro del disavanzo della Regione Siciliana che consentirà di spalmare in dieci anni il disallineamento mette al sicuro i conti. La Sicilia, insomma, non andrà in default. Ne mai questo sarebbe stato possibile. Ma sullo sfondo c’erano quei tagli comunemente definiti ‘lacrime e sangue’ che di conseguenze ne hanno tante sul tessuto sociale dell’isola sia sul fronte occupazionale che in tanti altri settore a cominciare dal welfare.

Ma l’approvazione non è stata indolore. I renziani hanno, infatti, ottenuto la contestata modifica dell’articolo 7. “Sulla vicenda della norma relativa alla Regione siciliana abbiamo raggiunto l’obiettivo” dice il vicepresidente dei deputati di Italia Viva Luigi Marattin.

Ed in questa modifica dell’articolo 7 sta l’intero costo sociale e politico che la Sicilia dovrà pagare. Di fatto, ancora una volta, l’isola è stata commissariata per volere forte del partito di Renzi, quello stesso partito che già aveva messo sotto tutela Crocetta ingerendo fortemente sui conti fino a portare a queste conclusioni.

Non è un caso se lo stesso Marattino definisce l’approvazione del decreto “misura di favore per la Regione”. Una affermazione alla quale nessuno si è preso la briga di replicare. E Maratton continua “è stata approvata la nostra

proposta, accolta integralmente, di affiancare precisi obblighi di riduzione della spesa corrente che dovranno prendere corpo nei prossimi 90 giorni, altrimenti il periodo entro cui il disavanzo potrà essere spalmato tornerà a 3 anni”.

Di fatto ancora una volta uno schiaffo all’Autonomia e allo Statuto per mano renziana, un commissariamento per l’isola che dovrà fare le riforme concordandole con Roma. Una circostanza confermata dall’assessore Armao “entro novanta giorni sarà definito con lo Stato un accordo che contenga le prescrizioni richieste dal governo nazionale, ma soprattutto chiuda definitivamente le intese sull’autonomia finanziaria regionale”.

Di fatto la Sicilia è tornata nell’era Crocetta, costretta sotto un commissariamento romano da parte delle stesse persone che lo avevano ottenuto nella precedente legislatura. Una replica che arriva nonostante siano cambiati gli equilibri politici tanto a Roma quanto a Palermo.

